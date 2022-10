La Xarxa Forestal centra l’oferta educativa d’aquest curs en la promoció dels valors forestals i el risc davant els incendis

La Xarxa Forestal, impulsada des del Servei de gestió forestal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, ha publicat la Guia d’activitats de sensibilització forestal 2022-2023, dirigida a centres escolars. Així, el professorat ja pot començar a escollir les activitats –xerrades, tallers o visites forestals– que més adients siguin segons el currículum.

Pel que fa a les xerrades, cada sessió dura 50 minuts i es poden centrar en vuit temes forestals diferents, entre els quals es troben la gestió forestal, la prevenció dels incendis forestals o l’adaptació dels boscos a l’emergència climàtica. L’objectiu és millorar la relació de l’alumnat amb els boscos i impulsar la cultura del risc respecte els incendis forestals.

Els tallers inclouen material de l’àmbit forestal, com troncs, fulles o llavors, i tenen com a finalitat traslladar el bosc a les aules per donar-lo a conèixer. En la mateixa línia, les visites forestals permeten no només conèixer les masses forestals més properes al centre, sinó també les bases operatives on es troben els mitjans d’extinció dels incendis forestals (Son Bonet a Mallorca, Sa Coma a Eivissa i S’Arangí a Menorca). També es podran visitar zones que hagin patit un incendi forestal, així com finques públiques o, en el cas de Mallorca, el Centre Forestal de les Illes Balears (CEFOR).

D’altra banda, la Xarxa Forestal disposa de diverses exposicions sobre el món forestal i materials forestals que es poden sol·licitar en servei de préstec. Així mateix, entitats o administracions també poden demanar activitats formatives relacionades amb la prevenció d’incendis forestals en habitatges que estiguin en zones forestals o pròxims a aquestes.

L’oferta educativa es pot consultar a la pàgina web xarxaforestal.org, on també hi ha disponibles materials educatius en línia, com jocs, pòsters o guies sobre diversos aspectes forestals de l’arxipèlag.

Aquestes iniciatives s’impulsen des del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl i de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), amb el suport dels agents de medi ambient. Les activitats afavoreixen la transmissió de coneixements i experiències sobre els espais forestals (alzinars, pinars, ullastrars, garrigues...) i donen suport a iniciatives de defensa del patrimoni forestal.