Els incendis forestals cremen 10,56 hectàrees des de principi d'any a les Balears

El Primer d'octubre de 2017 és una data que s'ha incorporat a la llista de dates històriques de ruptura de Catalunya amb l'Estat espanyol.

Aquell dia es va fer un referèndum d'autodeterminació on el SÍ a la Independència va arrasar, per bé que també hi va haver vots a favor del No i vots en blanc, igual de respectables, però reflex d'una minoria de la població de Catalunya.