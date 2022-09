Cooperatives Agro-alimentràries Illes Balears continua creixent amb la nova entitat sòcia Som Pagesos

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears continua creixent i compte des del 28 de juliol de 2022 amb Som Pagesos com a nova entitat sòcia. Es tracta d'una empresa que agrupa les marques Agromallorca, Agroilla, Terracor i Es Merca.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, ara amb Som Pagesos, es converteix en l'entitat representativa que aglutina a 36 entitats entre cooperatives agroalimentàries, SATs i altres models empresarials de les quatre illes. A totes elles, les representa defensant els seus interessos econòmics i socials vetllant per les seves empreses associades i les seves sòcies, sempre amb l'objectiu d'incrementar la rendibilitat de les seves explotacions i la qualitat de vida dels qui les integren.

Segons Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears «el fet que una iniciativa com Som Pagesos hagi fet el pas per a incorporar-se a la nostra entitat ve a reforçar la idea que el nostre model suposa una forma de negoci sostenible i amb capacitat de fer front als reptes futurs».

Som Pagesos és una associació de productors agroalimentaris de Mallorca amb el propòsit de defensar i promocionar el producte local, de proximitat i de temporada. Aquesta marca de qualitat pretén ser una garantia per al consumidor que compra fruita i verdura de primera qualitat, de temporada i produïda a Mallorca. Ha comptat amb el suport de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per al desenvolupament del projecte. Va néixer per a identificar i distingir en el mercat els productes hortofructícoles frescos produïts a l'illa de Mallorca. Per a poder fer ús d'aquesta marca, els productors autoritzats han de produir fruites i hortalisses a Mallorca. També han de ser auditats i certificats per un organisme de control. En la seva comercialització els productes emparats ho faran identificats amb la marca, de manera individual o en l'envàs.