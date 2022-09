Greu discriminació per raó de llengua a l’Hospital Juaneda: el metge al·lega «Anamnesis interferida por barrera idiomàtica (contesta siempre en mallorquín)»

Un metge del Servei d'Endocrinologia de Hospital Juaneda Miramar de Palma ha al·legat «barrera idiomàtica» a l’hora de recollir per escrit la informació que li ha donat la pacient de cara al diagnòstic.

Així ho ha denunciat mitjançant Twitter M.C., una familiar de la pacient perjudicada, que s’ha trobat amb aquest text escrit a l’apartat d’anamnesi de l’informe mèdic: «Anamnesis interferida por barrera idiomática, (contesta siempre en Mallorquín)».

L’anamnesi és clau per al diagnòstic de les malalties ja que és la part de la història clínica d’un pacient que recull els antecedents familiars, fisiològics, patològics, etc., amb vista a la diagnosi. No obstant això, en aquest cas, de totes les preguntes que va fer el metge a la pacient, de 70 anys, per a trobar un diagnòstic a la seva malaltia, no ha quedat recollida cap informació perquè el metge no entén la llengua pròpia de les Illes Balears. I així ho ha plasmat a l’informe mèdic sense informar la pacient «en cap moment» que no l’entenia en català, segons ha apuntat la familiar: «Una vegada fora de l’hospital i revisat l’informe mèdic, vàrem veure que havia posat això».

«A més d'una falta de respecte a la nostra llengua, posar a l'informe mèdic que l'anamnesi és incompleta per mor d'una barrera idiomàtica, i fer-ne d'això un diagnòstic, és una negligència en tota regla i un perill per a la salut de la nostra ciutadania», ha remarcat M.C.

Un cas gravíssim de discriminació lingüística i negligència mèdica que atempta directament contra els drets i la salut dels pacients i que incompleix la Llei estatal 15/2022 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació: «Ningú no podrà ser discriminat per raó de llengua».