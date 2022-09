Joventut pel Clima convoca una concentració a Palma per demanar la «democratització de l'energia i un territori autosuficient»

El moviment ecologista Joventut pel Clima Mallorca - Fridays for Future ha convocat aquest divendres a les 18.00 hores una mobilització en la plaça Cort de Palma per exigir un canvi en el sistema energètic de les Illes Balears.

El moviment juvenil reclama un canvi de model que se centri en l'autoconsum col·lectiu, les comunitats energètiques i l'eficiència energètica, fet que, des de la formació, asseguren que «no és possible sense la paralització de la construcció de noves infraestructures fòssils i la sortida immediata del Tractat de la Carta d'Energia».

A més, Joventut pel Clima assegura que «l'actual política energètica implica un model centralitzat i gestionat per l'oligopoli energètic, que és en gran part, responsable de la situació climàtica en la qual ens trobem. Clar exemple és la construcció de noves infraestructures gasístiques com la regasificadora del Musel o el gasoducte MidCat. Pareix que els governs no han entès aquesta crisi com una evidència de l'arriscat que suposa dependre dels combustibles fòssils i han continuat apostant per aquests», asseguren des de la formació.

El moviment també explica que «la situació actual no afecta a totes les persones per igual. Els efectes de les diverses crisis són devastadores per a les persones no privilegiades, però molt lleugers per als que estan dalt de la roda. Per aquest motiu donam suport a la campanya 'Deute pel Clima', que exigeix la cancel·lació del deute que els països del Sud Global tenen amb el Fons Monetari Internacional, ja que això els exposa i força a les inversions en sectors fòssils que impedeixen una transició ecosocial justa».

Per acabar, Joventut pel Clima afirma que «democratitzar no és més que canviar el sistema energètic i posar a les persones, els cossos i a la terra en el centre. Per tot això exigirem la democratització de l'energia el pròxim divendres 23 de setembre a les 18.00 hores a la plaça de Cort», reclamen des de la formació.