Creus que s'hauria de posar un topall als preus dels productes bàsics de la cistella de la compra?

Garantir l'accés als productes bàsics davant l'escalada de la inflació. Aquest és l'objectiu que el sector d'Unidas Podemos al Govern espanyol ha plantejat aquestes setmanes per combatre el creixent empobriment de la classe treballadora.

La mesura inclouria arribar a un acord amb les grans superfícies i distribuïdores per tal d'oferir una cistella de la compra a preus econòmics. La cistella hauria d'incloure productes frescos, variats i de primera necessitat. En aquest sentit, almenys una gran cadena comercial ja ha proposat la seva cistella amb un preu de 30 euros.

Realment, la mesura no es pot entendre com l'establiment d'un topall als preus, ja que el petit comerç no tindria marge de subsistència. Així, no és una mesura intervencionista, sinó més aviat un acord amb grans cadenes comercials per a garantir l'accés a productes essencials.

Com era d'esperar, els sectors de la dreta ja han mostrat la seva disconformitat assegurant que es tracta d'una mesura «populista» i intervencionista que atempta contra les regles del lliure mercat.

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que s'hauria de posar un topall als preus dels productes bàsics de la cistella de la compra. Les respostes de l'enquesta són les següents:

