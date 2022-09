Netflix es reuneix amb els productors mallorquins i «desmenteix el mite sobre la menor elegibilitat de produccions en català»

Gran part del sector audiovisual de les Balears va tenir aquest dijous l'oportunitat d'intercanviar impressions amb Verónica Fernández, directora de ficció de Netflix, i Beatriz Álvarez, coordinadora de relacions institucionals de Netflix. Les representants de la plataforma digital van mantenir una animada xerrada amb els assistents a la Sala d'actes de la Misericòrdia.

La Mallorca Film Commission va organitzar aquesta trobada per acostar la plataforma als professionals mallorquins, amb l'objectiu que coneguessin els seus processos de selecció de projectes i el tipus de contingut que estan buscant. Durant la trobada, Netflix va voler subratllar la seva accessibilitat i derrocar alguns mites. Entre altres, sobre la menor elegibilitat de produccions en català o de projectes en coproducció amb altres entitats.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, va presidir l'acte i va posar l'accent en el ferm suport per part del Consell al sector audiovisual balear com a sector estratègic, incentivant trobades com aquesta que facilitin el seu creixement i augmentin la seva competitivitat.

Després de la conversa amb el sector, el conseller de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca, Andreu Serra, va mantenir una reunió institucional amb totes dues representants per a estudiar vies de col·laboració i subratllar els avantatges de Mallorca com a destí de rodatges per a les produccions de Netflix.

Mallorca és, a més, escenari habitual d'algunes produccions internacionals de Netflix com The Crown.