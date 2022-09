Una trentena d'estudiants de català a l'estranger acaba la seva estada lingüística

Una trentena d’estudiants de català de les universitats i centres docents de l’exterior han participat a la cloenda de l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears, organitzada per l’Institut Ramon Llull, la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears.

A l'acte, en el qual s'han lliurat diplomes als estudiants, hi han estat presents Ariadna Puiggené, cap de l'àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull; la doctora Rosa Calafat, coordinadora de Política Lingüística de la UIB, i Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística del Govern.

L'Institut Ramon Llull organitza, conjuntament o amb la col·laboració d'altres institucions, estades de formació lingüística i cultural pensades per millorar la competència lingüística i els coneixements culturals dels estudiants de català de l'exterior per mitjà de cursos, conferències, visites i activitats complementàries. Cada any s’ofereixen quatre propostes formatives: el Campus universitari de la llengua catalana, l'Estada lingüística d'estiu a les Illes Balears, l'Estada lingüística d'estiu al País Valencià i l’Estada virtual als territoris de parla catalana.

L'Estada lingüística ha tingut lloc a Mallorca del 4 al 15 de setembre i s'ha adreçat a estudiants de català de les universitats i altres centres docents de l’exterior. Aquesta estada combina cursos de llengua i cultura catalanes amb un programa d’activitats culturals i de lleure vinculades al turisme cultural de l’illa de Mallorca: conferències sobre història i cultura de les Illes, tallers de música i de gloses, visita a les principals institucions, etc.