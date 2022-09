El Consell assegura que la sanció a Sarver per conductes racistes i sexistes no influirà en la proposta de patrocini del Reial Mallorca

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha descartat aquest dimecres que l'informe de l'NBA sobre el propietari del Reial Mallorca, Robert Sarver, «pugui influir» en la proposta de la institució insular per al patrocini del club esportiu.

«No ens plantejam que aquesta sanció pugui influir», ha assegurat la presidenta Cladera després de ser demanada per aquesta qüestió en una roda de premsa.

Cal recordar que Sarver ha estat sancionat per la NBA amb un any d'inhabilitació i deu milions de dòlars de multa per «conductes racistes, menyspreu a dones treballadores, comentaris inapropiats relatius al sexe o a l'orientació sexual, així com comentaris irrespectuosos».