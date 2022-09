El president d'ACHINIB, Fang Ji, nomenat membre del Consell d'Afers Xinesos a l'Estranger per la ciutat de Xiamen

El 6 de setembre va tenir lloc un acte presencial i en streaming amb més de 600 persones de 75 països diferents. En aquest esdeveniment de l'Associació d'Amistat a l'Estranger de Xiamen, que està sota la direcció de l'Oficina d'Afers Xinesos a l'Estranger de Xiamen, es va nomenar Fang Ji, actual president de l'Associació de Xinesos de les Illes Balears (ACHINIB), com a nou director del Sisè Consell. Per primera vegada, un mallorquí pren possessió del càrrec de l'organització oficial d'aquesta gran ciutat xinesa.

El senyor Fang Ji presideix des de fa 7 anys l'ACHINIB, una entitat amb una destacada vocació social que porta treballant per la inclusió dels ciutadans xinesos que resideixen a les Illes Balears, així com l'acolliment, la protecció, la promoció i la integració de aquesta comunitat.

Tant l'Associació d'Amistat a l'Estranger com l'ACHINIB encaixen en el model i els valors que representen les dues entitats. És per això que conjuntament i, de la mà dels presidents d'aquestes associacions, Xuemin Wang i Fang Ji, es desenvoluparà un nou projecte que vetlli pel benestar de compatriotes en altres països.

L'Associació d'Amistat a l'Estranger de Xiamen és una organització social local, becària i sense ànim de lucre amb estatus de persona jurídica independent. D'altra banda, la ciutat de Xiamen està ubicada a la costa oest del mar de la Xina Oriental; la seva àrea total és de 1760,7 km² amb una població de 4,29 milions i el 2006 es va classificar com la segona ciutat més adequada per a viure a nivell nacional i, el 2011, com la més romàntica.