Gran èxit de públic per a les produccions balears al FICME 2022

El Festival Internacional de Cinema de Menorca (FICME) ha superat ja l'equador de la seva setena edició amb un extraordinari èxit de públic, especialment en les produccions balears presents al certamen. El passat dissabte, les sessions gratuïtes de curtmetratges "Talent jove" i "Balears en Curt", presentades per l'actriu menorquina Ruth Llopis, van omplir l'aforament previst al Parc des Freginal de Maó, i van comptar amb els directors i directores dels diferents treballs. Divendres passat, l'estrena mundial del llargmetratge Desletargia, òpera prima de Pep Salvador, va exhaurir les localitats als Cinemes Es Moix Negre de Ciutadella. Salvador construeix una simfonia audiovisual de tres moviments que parla de la connexió entre les persones i l'entorn natural.

El festival continuava ahir diumenge al Parc des Freginal amb una programació que posava la consciència mediambiental en el punt de mira: el curt Bee or Not Be, de Pau Enric Serra i Joan Bover, i el llarg Un pequeño plan... cómo salvar el planeta, protagonitzat per la parella més glamurosa del cinema francès actual, Louis Garrel i Laetitia Casta. Avui, dilluns, serà el torn del curt Zama, de Miguel Ángel Marqués Bordoy, i la pel·lícula de cloenda, Mediterráneo, de Marcel Barrena, amb Dani Rovira i Eduard Fernández encapçalant el repartiment. Abans de les projeccions, a les 20.30 h el públic podrà gaudir al mateix parc i amb servei de bar de Baixavan del concert de Guiem Soldevila. Les sessions són gratuïtes amb reserva prèvia al web del festival.

El Festival Internacional de Cinema de Menorca compta amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i el suport del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, l'Ajuntament de Maó i l'Ajuntament des Mercadal.