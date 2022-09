El 94% dels nostres lectors consideren que ja és hora de posar límits a la massificació turística

Clara majoria. El 94,83% dels nostres lectors han considerat que ja és ben hora de posar límits a la massificació turística perquè «cal evitar el col·lapse social i mediambiental». Per contra, només el 5,17% consideren que no cal posar límits perquè «el turisme genera riquesa i benestar social».

Les Balears, especialment Mallorca, han viscut aquest estiu una situació de col·lapse i massificació turística. Platges i llocs emblemàtics sobresaturats, els carrers de Palma intransitables o zones turístiques completament plenes de visitants són algunes de les estampes més habituals que han deixat els mesos de juliol i agost.

Davant aquesta situació, que ha afectat greument el dia a dia dels residents, la ciutadania ha iniciat la campanya 'SOS Residents', que cerca posar el focus en la sobreexplotació turística que s'ha viscut aquest estiu. Emulant la campanya en defensa del turisme dels anys de la pandèmia, els ciutadans ha reclamat una major regulació de l'activitat turística que permeti als residents viure dignament.

En aquesta mateixa línia, aquest dissabte es varen reunir a Sineu més d'un centenar de persones per debatre sobre possibles estratègies per combatre la massificació turística. La reunió estava oberta a entitats socials, però no a partits polítics, ja que consideren que són els responsables de l'actual model de saturació.

Per part seva, el Govern encara ara sembla dividit. Mentre el conseller Iago Negueruela defensa les xifres turístiques de la plena ocupació, el conseller Miquel Mir assegura que cal repensar el model de sostenibilitat turística i l'accés als recursos naturals limitats. Amb tot, aquesta divisió d'opinions dins l'Executiu sembla que es tradueixi, ara com ara, en un 'deixar fer' i mirar cap a una altra banda amb les conseqüències d'un turisme massificat.

Sigui com vulgui, l'opinió dels nostres lectors corrobora que cal posar límits a la massificació i és un missatge que deixa ben clar quines haurien de ser les línies d'actuació prioritàries d'un Govern que es vol progressista.