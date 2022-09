El Consell de Mallorca ja ha localitzat més de 110 Collidores d'oliva

Aquest divendres ha tengut lloc a Fornalutx el cinquè acte d'homenatge a les dones Collidores d'oliva de la Serra de Tramuntana, un col·lectiu que varen ser guardonades amb la Medalla d'Honor i Gratitud de Mallorca 2021. A l'acte organitzat amb la col·laboració de l'Ajuntament hi han participat més de 30 dones i familiars i hi ha assistit la consellera de Territori, Maria Antònia Garcías i el batle, Francesc Marroig.

Garcías ha mostrat la seva satisfacció perquè ja s'ha localitzat més de 110 dones que treballaven collint oliva a la Serra de Tramuntana. «La xifra que ens plantejàvem en un principi era trobar un centenar, però una vegada començada la campanya de recerca hem vist que era possible superar-ho. El nostre objectiu és trobar-les a totes». Enguany s'han organitzat diferents trobades. La primera va ser a Campanet, la segona a Sóller, la tercera a Puigpunyent i la quarta a Banyalbufar.

Durant el mes de novembre està previst que es duguin a terme més actes de reconeixement per la seva contribució al desenvolupament de l'empresa oliera i a la preservació de la Serra, als municipis de Caimari i Calvià. A més d'atorgar el diploma del guardó que han rebut i d'escoltar les seves històries, el Departament de Territori posarà en marxa un projecte de recollida de testimonis perquè la seva memòria no es perdi, ja que són la darrera generació que ho pot explicar en primera persona. Al mateix temps el Consell està realitzant un documental per donar a conèixer la figura de les Collidores.