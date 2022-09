Armengol assegura que el grau en Ciències del Mar de la UIB «permetrà avançar en les polítiques ambientals»

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha afirmat aquest divendres durant la inauguració del 44è any acadèmic de la UIB que «el grau en Ciències del Mar serà una realitat el curs que ve», uns estudis que «ens permetran continuar avançant en el coneixement sobre les millors polítiques ambientals i la millor manera de protegir el nostre entorn i el tresor que és la mar Mediterrània».

Durant el discurs d'inauguració, Francina Armengol ha destacat com la feina conjunta entre el Govern i la Universitat ha permès assolir grans fites els darrers set anys: «crear una Facultat de Medicina, reduir les taxes per fer de l'educació universitària un espai a l'abast de tothom o millorar l'estabilitat laboral del nostre personal investigador», ha afirmat. També ha defensat l'increment, des del 2015, de l'aportació econòmica que el Govern fa a la Universitat de les Illes Balears, que enguany, amb 80 milions d'euros, suposa un augment de més del 50 per cent respecte de fa set anys.

La presidenta del Govern també s'ha compromès amb «totes les coses que encara ens queden per fer», fent referència a la nova residència universitària de Palma, en la qual s'està treballant, i a la millora de les condicions laborals dels investigadors, perquè «volem que les nostres millors ments es quedin a pensar les Illes del futur i volem que ments de fora puguin ajudar-nos a ser un lloc millor. A tenir una millor ciència, una millor recerca, una millor ocupació i, en definitiva, una millor societat».

En aquest sentit, Francina Armengol ha reivindicat la col·laboració interinstitucional com una eina fonamental per «avançar cap a la societat del coneixement» i ha definit la comunitat universitària com «l'ànima que fa respirar la Universitat».