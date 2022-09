March trasllada el seu suport a l'equip directiu del CEIP de Lloseta davant el cas d'assetjament escolar

El conseller d'Educació i Formació Professional del Govern, Martí March, ha expressat aquest dijous el seu suport a l'equip directiu del CEIP Es Puig de Lloseta, assegurant que «han treballat amb diligència i rigor» davant el cas de d'assetjament escolar a un nin conegut aquest estiu.

«Amb aquesta família s'ha treballat de manera rigorosa», ha afirmat el conseller, en resposta a una pregunta dels mitjans durant una roda de premsa.

March ha remarcat que aquest treball durant el curs amb la família del menor afectat és «conseqüència de l'existència d'un protocol i formació de docents» davant l'assetjament.

A més, ha condemnat «qualsevol agressió a un menor» i ha insistit que l'episodi difós en les xarxes socials va ser durant una escola d'estiu, «en un moment en el qual no era centre educatiu». «Això no li lleva gravetat, però hem de saber exactament qui són els responsables», ha dit el conseller, que s'ha mostrat partidari que els monitors d'aquesta mena d'activitats també tenguin formació específica sobre temes d'abús.

March ha preferit no donar més detalls per protegir la intimitat del menor. De fet, ha lamentat la «transcendència mediàtica» del cas considerant que la «sobreexplotació» de l'alumne en la premsa no serà positiva per a ell.