Afers Socials no garanteix l’atenció en català al servei d’informació a l’usuari

La Conselleria d’Afers Socials ha privatitzat recentment el servei d’informació l’usuari. Fins ara, aquest servei l’han prestat funcionaris d’aquesta conselleria als quals se’ls ha requerit un curs d’atenció al públic i el certificat C1 de coneixements de llengua catalana.

Ara, amb la privatització del servei, també hi ha perdut l’atenció en català. El plec de prescripcions que regula aquest contracte no estableix cap nivell concret de coneixements de llengua. Només preveu que l’empresa adjudicatària garantirà «un coneixement mínim» (sense especificar) de català i castellà als seus treballadors. Així, s’ha passat del requisit del nivell C1 acreditat oficialment per part del Govern, a un suposat «nivell mínim» controlat per l’empresa adjudicatària.

L’STEI Intersindical s’ha posat en contacte amb la Direcció General de Política Lingüística perquè esmeni aquesta anomalia.

A més, el sindicat propi de les Illes Balears ha denunciat que aquestes persones contractades per una empresa externa tendran accés a la informació protegida continguda en els expedients de les persones usuàries dels serveis socials. Per a l’STEI, «aquestes dades especialment protegides haurien de ser consultades només per funcionaris, amb els permisos informàtics pertinents, per a garantir el deure de confidencialitat». El sindicat ha demanat a Afers Socials que torni enrere aquesta externalització (que s'ha fet a l'esquena dels funcionaris afectats) i que creï i doti els llocs de feina que facin falta a la relació de llocs de treball de personal funcionari.