Nova acció contra la compra d'habitatge per part de no residents a Mallorca

L'organització política de l'Esquerra Independentista Endavant-OSAN Mallorca ha tornat a reivindicar «la prohibició de la compra d'habitatge per part de no residents», concretament al Molinar. Expliquen que es tracta d'un «barri on s'està expulsant els residents de les classes populars per a fer lloc a inversions estrangeres». Per això, han fet una acció contra els interessos de les immobiliàries i pel dret a l'habitatge.

En la mateixa línia de l'acció del passat 26 de juliol, la reivindicació que volen posar sobre la taula amb aquesta acció és la prohibició de la compra d'habitatge per part de no residents. «Aquesta mesura és imprescindible si es vol protegir l'accés a un habitatge digne per part de les classes populars de Mallorca», remarquen.

L'acció ha consistit en «l'atac simbòlic amb pintura i assenyalament dels materials publicitaris d'una de les moltes promotores immobiliàries que especula al barri del

Molinar». A més, han destacat que ja en l'acció anterior «utilitzàrem el terme colonialisme immobiliari per a referir-nos a la gentrificació accelerada per la compra massiva d'habitatges per part d'estrangers rics, i la brutal transformació que implica pels barris. A pocs llocs és això més evident que al Molinar, on els residents de les classes populars estan sent expulsats per a fer lloc a inversions estrangeres».

Així, l'organització es reafirma en la seva posició respecte al problema de l'habitatge: «aquest és un sector estratègic que ha d'estar en mans de la sobirania popular, expulsant-ne els interessos privats. Com a organització socialista i d'alliberament nacional, continuarem plantant cara la burgesia immobiliària i lluitant pel dret a l'habitatge digne pel conjunt del poble de Mallorca».