'In-SOS-tenible', la nova campanya del GOB en contra de la massificació de Menorca

El GOB Menorca ha anunciat aquest dilluns que es troba elaborant un programa d'accions de protesta pels «elevats nivells de saturació» de l'illa durant la temporada turística que, segons han dit, començarà amb un cicle d'excursions temàtiques, durant les quals es visitaran espais o projectes «insostenibles».

«Menorca ha batut aquest estiu rècords històrics en nombre de turistes, de vehicles, d'embarcacions, de moviments aeris i també de consum d'aigua, de producció de fems, de consum energètic fòssil i de col·lapse d'espais naturals», han manifestat els ecologistes, que han afegit que «si mantenir l'economia de l'illa ha d'implicar tot això, és necessari un nou model econòmic, perquè aquest és totalment insostenible».

En aquest sentit, des del GOB han fet una crida als ciutadans perquè participin en la campanya titulada 'In-SOS-tenible' que, tal com han avançat, inclourà la denúncia de «problemes on tothom que vulgui es podrà sumar».

«Menorca ha treballat molt per evitar derives com la que s'han vist darrerament. Hem de canviar de camí i tothom pot remar per aconseguir-ho», han conclòs.