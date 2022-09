El Consell de Mallorca se suma a la petició de penes de la Fiscalia Anticorrupció en el judici del cas Peatge

El Consell de Mallorca assumeix les conclusions de la Fiscalia Anticorrupció en el seu escrit d’acusació que ha presentat aquest dilluns durant la primera jornada del judici del cas Peatge. L’escrit demana condemnes per a 8 dels 13 acusats, i l’absolució per als altres 5.

Alguns dels acusats han admès la comissió de determinats fets delictius que se’ls imputaven en el decurs de la instrucció, i això ha determinat l’evitació del judici mitjançant la sol·licitud d’una sentència de conformitat que implica una condemna pels delictes de suborn i frau a l’Administració que suma un total de quatre anys i tres mesos de presó, i més de setze anys d’inhabilitació amb la conseqüència de la separació del servei de l’únic funcionari que està en actiu. Els particulars imputats han resultat absolts per motiu de prescripció.

La instrucció del judici s’ha allargat durant disset anys, fet que implica un atenuant per dilacions indegudes, i ha vengut marcada, entre d’altres circumstàncies, per la discussió respecte de les pericials presentades per les parts fonamentalment referides a la valoració de les obres de la via. La qüestió de la valoració de les obres suposava la vinculació directe d’aquest judici amb el règim jurídic i econòmic de la concessió, en la mesura que la tarifa econòmica que paga anualment el Consell de Mallorca a la concessionària ve determinada per distints factor com és, entre d’altres, el valor de les obres.

Paral·lelament a la instrucció d’aquest procés penal, la concessió de la carretera de Manacor ha comportat nombroses discrepàncies en la interpretació del contracte entre la concessionària i el Consell, que s’han traduït en diversos contenciosos oberts contra la Institució insular en què es sol·licitaven distintes quanties que en total superen els quaranta cinc milions d’euros i una nova interpretació de la tarifació pel cànon anual que podria suposar que la carretera, a la finalització de la concessió a l’any 2042, tengués un cost final de 955 milions d’euros, al voltant de 400 milions d’euros més d’allò que suposaria el contracte vigent actualment.

L’acord a què finalment s’ha arribat en el judici penal, i que s’inclou com annex en l’escrit presentat aquest dilluns per la Fiscalia Anticorrupció, suposa la retirada de tots els judicis contenciosos interposats per la concessionària de la Ma-15 contra el Consell de Mallorca i, al mateix temps, inclou la reordenació de la vida econòmica de la concessió de manera que s’ajusta el preu final per sota dels 500 milions d’euros, la qual cosa assegura l’estalvi de gairebé 400 milions d’euros.

L’acord a què ha arribat el Consell de Mallorca, en el marc del procediment penal, a més d’assegurar-se les condemnes per les conductes delictives més greus, aconsegueix un reconeixement del sobrecost de la inversió inicial i la racionalització a la baixa de les despeses de conservació i manteniment a càrrec de la concessionària, i això s’ha traduït, per primer cop a la vida de la concessió, en una reducció de tarifes, al temps que es retorna a les condicions originàries de la oferta de l’any 2004 pel què fa a la previsió de trànsit del trànsit i el rendiment esperat per la concessionària.

El judici del cas Peatge deriva de la construcció de la carretera de Manacor (anys 2005 i 2006) que es va articular amb la figura de la concessió mitjançant un pagament amb la fórmula de «peatge a l'ombra». Arran de la seva construcció es varen produir diverses actuacions, per part de responsables de l’obra, funcionaris i càrrecs públics i particulars, que varen originar una querella de la Fiscalia per diversos delictes com el suborn i el frau a l’Administració, entre d’altres. La instrucció del cas es va iniciar a l’any 2009, i la seva tramitació s’ha perllongat fins a l’obertura del judici oral fixada per aquest dilluns, 13 anys més tard.