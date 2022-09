Eivissa tendrà la primera Xarxa de Dones de Pesca de les Balears

La Xarxa de Dones de Pesca d'Eivissa serà la primera que hi hagi a les Balears. Així ho ha anunciat aquest dissabte la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, a una taula rodona sobre el paper de la dona a la pesca, en el marc de les jornades pel centenari de l'antiga Confraria de pescadors d'Eivissa i Formentera, avui dia separada en dues, una per cada illa. Una jornada a la qual han assistit també autoritats del Consell d'Eivissa, membres de les confraries i molts pescadors de les Pitiüses.

Segons la consellera, està previst que aquesta xarxa sigui una realitat aquest mes de setembre, i ha felicitat totes les dones que han fet possible la seva creació. Es tracta d'una iniciativa emmarcada dins els plans d'igualtat del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, del d'Igualtat i els propis del Govern i de la mateixa conselleria, que ha participat en la dinamització i creació d'aquesta xarxa.

La xarxa d'Eivissa serà la primera a crear-se a les Balears perquè, en paraules de De la Concha «és on s'han mobilitzat més i on hi ha un percentatge més elevat de dones treballant-hi». Els objectius principals d'aquesta seran, entre d'altres, associar-se per tal d'augmentar la presència de la dona dins el món de la pesca i que «coneguin els seus drets i a altres dones en la mateixa situació aquí o en altres comunitats», ha destacat la consellera.

De la Concha ha posat també en valor aquesta necessària organització de les dones dins el sector «a l'hora de dialogar amb les administracions, per a demanar ajudes o per a formació». En aquest sentit, ha afegit que «és molt necessari que als instituts es mostri que aquesta no només és una vocació molt bonica, sinó també viable i amb futur».

La consellera ha volgut recordar que «la pesca és l'àmbit, dins el sector primari, on la dona té menys presència reconeguda, tot i que sempre hi ha estat present», i ha exposat a més que, segons dades del cens de 2019, són un dos per cent de les tripulacions i un cinc per cent als cursos de Formació Professional de pesca. Així, ha dit que la xarxa treballarà per revertir aquestes xifres i «visibilitzar la feina que s'ha fet des de sempre i es fa».

L'encarregada de projectes de la confraria i també membre de la Xarxa de Dones de Pesca d'Eivissa, Margalida Serra ha afegit, per part seva, que ja han tingut moltes reunions, de les quals va sorgir la idea de la taula de dones dins les jornades. «Vàrem pensar que els exemples de diferents dones que fan feina al sector de la pesca eren una bona manera de visibilitzar la seva feina i fer veure a altres dones que poden tenir un lloc aquí», ha sentenciat.