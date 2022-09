La tercera edició de les Aules Feministes d'Eivissa i Formentera centra l'atenció en el paper de la dona en l'economia

La directora de l'Institut Balear de la Dona (IBDONA), Maria Duran i Febrer, ha presentat aquest dijous la tercera edició de les Aules Feministes d'Eivissa i Formentera. Ho ha fet en dues rodes de premsa, a Eivissa, acompanyada de la consellera de Benestar Social i Recursos Humans del Consell Insular d'Eivissa, Carolina Escandell, i del batle d'Eivissa, Rafael Ruiz, i a Formentera, amb la presidenta del Consell Insular de Formentera, Ana Juan.

Enguany, sota el títol «Economia per a la igualtat. L'agenda feminista», es vol apropar l'accés de l'economia a les dones i, a la vegada, que l'economia tengui presents les necessitats i els valors de les dones. S'hi tractaran temes com la perspectiva de gènere en la reforma laboral, l'anàlisi de la bretxa salarial, l'economia del coneixement, els efectes de la digitalització en les dones o la corresponsabilitat i la conciliació, entre d'altres.

Les jornades es duran a terme del 8 al 10 de setembre, i comptaran amb la participació de representants de diversos àmbits del feminisme o que destaquen pel seu activisme tant en l'àmbit social com acadèmic en la lluita per aconseguir la igualtat entre dones i homes. Hi participaran, entre altres ponents, la filòsofa Ana de Miguel, la doctora en economia i experta europea Carmen Castro, la catedràtica emèrita Cecilia Castaño, la periodista Montse Boix, i la presidenta de la Federació de Dones Joves, Ada Santana.

Les Aules Feministes d'Eivissa i Formentera van néixer l'any 2020 com a espai de reflexió sobre el feminisme i el seu poder transformador. La imatge que representa el cartell de les jornades fa referència a dues dones clau en la història del feminisme. D'una banda, Olympe de Gouges, que en plena Revolució Francesa, l'any 1791, va escriure la primera Declaració dels drets de la dona i de la ciutadana, i, de l'altra, Mary Wollstonecraft, que un any més tard va escriure la Vindicació dels drets de la dona.

Durant la presentació, Maria Duran ha destacat que «en aquests temps d'incertesa, necessitam més que mai aconseguir que les dones ocupin una massa crítica dins l'economia», i, per tant, «com a mínim, el 35 % de dones empresàries haurien d'estar en alts càrrecs i càrrecs intermedis».

D'altra banda, Ana Juan ha volgut ressaltar que les Aules Feministes «són un marc de debat i un altaveu per a les dones molt necessari en la nostra societat i hem de continuar amb iniciatives com aquestes». Ana Juan també ha destacat que «els grans avenços socials que hem viscut les dones en igualtat de gènere els darrers anys amb les polítiques progressistes s'han de traslladar també a l'àmbit laboral, perquè encara queda molt de camí per recórrer per trencar la bretxa salarial».

Carolina Escandell ha volgut agrair tota la tasca duita a terme per l'IBDONA i també la col·laboració amb el Consell Insular d'Eivissa per organitzar aquestes jornades, i ha destacat la importància de promoure accions en benefici de les dones.

Rafa Ruiz també ha agraït la implicació de l'IBDONA i de la seva directora amb les Pitiüses per organitzar aquestes jornades a Can Ventosa. El batle d'Eivissa ha assenyalat que «és clau seguir avançant en l'àmbit laboral cap a una igualtat real. Hem d'obrir els ulls o posar-nos les ulleres morades per veure que la desigualtat existeix en tots els àmbits. També en l'economia i en el treball».