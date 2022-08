El SAMU061 renova la flota de vehicles aeris del transport urgent entre illes i amb el continent

El SAMU061 ja compta amb la nova flota d’avions-ambulància i helicòpters per realitzar els trasllats sanitaris aeris entre les illes i amb la península. Amb aquesta actualització de la flota, el transport sanitari urgent compta amb nous models que integren la tecnologia puntera, així com els sistemes de seguretat aèria més avançats. L'equip està format per una tripulació amb comandant i segon pilot, així com metge i infermer.

Es tracta de dos avions model Beechcraft King Air 250 del fabricant Textron Aviation Inc i dos nous helicòpters Bell412EP que donaran servei als trasllats entre les illes i amb la península les 24 hores els 365 dies de l’any. Les aeronaus tenen una autonomia de navegació de fins a 2 hores i mitja.

La presidenta del Gover, Francina Armengol ha explicat que: «És una flota medicalitzada que ens dona garanties per traslladar amb les màximes condicions mèdiques i de seguretat aquells pacients amb necessitats vitals urgents, per la qual cosa és un servei que fa possible salvar moltes vides», i ha agraït la «magnífica feina del personal especialitzat del SAMU061 i dels pilots» que en formen part.

El Servei de Salut va adjudicar a l’empresa Babcock el servei de transport sanitari aeri de les Illes Balears el passat 10 de març de 2022, amb una durada de 4 anys, per un valor de 22,4 milions d’euros.

Amb aquest contracte, el servei ha renovat la flota de vehicles aeris del transport urgent, amb dues aeronaus B250 i dos nous helicòpters Bell412EP amb capacitat per a 4 tripulants sanitaris i un pacient, a més dels dos tripulants de cabina. Aquest increment de la capacitat dels vehicles permet dur a terme assistències sanitàries molt complexes com els trasllats de pacients amb ECMO (oxigenació amb membrana extracorpòrea), que requereixen la participació de quatre professionals sanitaris, com el realitzat el passat divendres.

El transport aeri és l'únic recurs que garanteix l'assistència i supervisió del pacient greu entre les illes així com dels pacients que són derivats als hospitals de major nivell, o amb destinació peninsular per a casos concrets com els pacients sotmesos a teràpia ECMO o possibles candidats a trasplantaments, grans cremats, etc.

Tots els trasllats es realitzen amb els equips d'electromedicina (respirador per a l'assistència ventilatòria, monitor desfibril·lador en cas d’arrítmia maligna o parada cardiorespiratòria, bombes de perfusió de medicaments i derivats sanguinis, oxigen, així com materials d'immobilització, incubadora per a trasllat de nounats, etc.). Es garanteix la continuïtat de cures realitzades en hospital d'origen fins a la seva destinació o, fins i tot, fer front a qualsevol eventualitat o complicació que sorgeixi durant el vol.

A més de la complexitat clínica d'aquests pacients (pacients crítics connectats a ventilació mecànica, portadors de marcapassos, quadres greus de Covid, amb suport ECMO, etc), suposa un gran repte logístic per la quantitat de material electromèdic que cal portar.

És fonamental la coordinació entre tots els integrants de l'equip, no sols en la fase terrestre i d'embarcament, sinó també durant el vol en cas que sorgeixi alguna adversitat davant la qual s'hagi d’actuar com la desfibril·lació o la intubació del pacient, que requereix de la sincronia entre pilots i equip mèdic.

Les patologies que suposen un major volum de trasllats són la cardiopatia isquèmica, els casos de neurocirurgia, politraumatizats amb risc vital, patologia Covid o processos oncològics per a tractaments específics.

El servei aeri medicalitzat ha realitzat 718 trasllats des del 1 de gener a l’1 d’agost d'enguany. Durant l’any 2021 el SAMU061 va realitzar un total de 1.141 trasllats.