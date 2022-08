Cent persones que defensen que la terra és plana fan un congrés a Menorca

Més de cent persones que creuen que la Terra és plana es reuniran a Ciutadella el pròxim 18 de setembre a les 18 hores per celebrar la primera trobada de terraplanistes a les Balears. A l'acte hi assistiran persones d'arreu de les Balears i també de la Península. «Quan vàrem anunciar la trobada pensàvem que seria una cosa més íntima i familiar, però hi ha molts de seguidors del terraplanisme i gent que vol conèixer el moviment», assegura Maria Llompart, una de les organitzadores.

Tal com informa l'Ultima Hora, Llompart explica que encara no han decidit on es celebrarà la reunió, encara que assegura que l'organització es troba «molt contenta amb la resposta del públic».

Des de l'organització, també s'assegura que participaran en la trobada «referents del qüestionament cosmològic de parla hispana», com per exemple: l'argentí Iru Landucci, els germans catalans Jordi i David Barea i l'uruguaià Martín Radríguez.

Segons Llompart, en el congrés s'intentarà destapar la suposada «gran mentida i estafa que vivim en un globus, que feim voltes al voltant del Sol i que estam en un espai infinit». L'objectiu principal d'aquesta trobada és «difondre la vertadera forma de la Terra, que és plana».