El GOB alerta que l'abocament de la zona d'Atzagotars podria ser un delicte ambiental

El GOB ha alertat aquest dimarts que l'abocament persistent de matèria orgànica concentrada que està impactant en el torrent i l'aqüífer de la zona d'Atzagotars, que passa pels vergers de Sant Joan i acaba a la colàrsega del port de Maó, podria entrar en la categoria de delicte ambiental i, en aquest sentit, no descarten derivar el tema a la Fiscalia quan es tenguin informacions concretes de les administracions competents.

Els ecologistes han recordat que ja dirigiren un escrit a les diferents administracions implicades, Recursos Hídrics i Medi Ambient del Govern, Agricultura del Consell de Menorca, Ajuntament de Maó i Seprona, a través de la Direcció insular de l'Administració de l'Estat.

L'organització entén que hi ha tres administracions específicament implicades. Per una banda, Recursos Hídrics, perquè afecta de ple a un torrent. Per altra banda, Medi Ambient, perquè hi ha una incidència ambiental negativa evident sobre el medi natural. I, en tercer lloc, Agricultura del Consell Insular, si l'origen té relació amb la gestió de purines o líquids orgànics de finques pròximes.

El GOB ha informat que la passada setmana es va tornar a posar en contacte amb totes les administracions públiques.