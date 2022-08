Les Jornades de Medi Ambient de les Balears es faran a Menorca

Les Jornades de Medi Ambient de les Balears, que enguany celebren la seva vuitena edició, es faran els dies 15 i 16 de desembre a Menorca.

Segons ha indicat aquest dimecres el Consell insular, aquestes conferències científiques organitzades per la Societat d'Història Natural de les Balears en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Govern i el Institut Menorquí d'Estudis, i que comptaran amb jornades organitzades en cadascuna de les illes entre el 23 de novembre de 2022 i el 24 de gener de 2023, tenen com a objectiu oferir un espai perquè investigadors i naturalistes puguin conèixer els treballs científics que tenen com a denominador comú les Illes.

D'aquesta manera, les jornades serviran per a exposar les troballes i les recerques naturalistes d'aquests últims anys, divulgar les activitats al públic en general, estimular l'intercanvi d'experiències i aportar informació sobre temes relacionats amb el medi ambient.

A més de les exposicions dels inscrits, les jornades comptaran amb més d'una dotzena de conferències i una taula rodona en la qual es debatrà la mitigació del canvi climàtic i el seu efecte en la gestió de la naturalesa de les Balears.

Entre els participants d'aquesta taula hi haurà representants de la Societat d'Història Natural de les Balears, dels consells insulars, de la Direcció General de Biodiversitat, de la Direcció General d'Innovació, de la UIB i del Govern.

Amb la intenció d'incentivar la recerca de joves científics, el comitè organitzador atorgarà també un premi dotat amb 300 euros per a la millor comunicació presentada entre els estudiants inscrits en les Jornades.

La inscripció sense comunicació es podrà realitzar fins al dia 15 de novembre. Amb la inscripció es donarà un certificat d'assistència, amb el còmput total d'hores de les jornades o un certificat de presentació de comunicacions.