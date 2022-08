Una cinquantena de nins en situació de vulnerabilitat gaudiran de colònies becades per la Fundació Pere Tarrés

Una cinquantena de nins en situació de vulnerabilitat gaudiran aquest mes d'agost d'unes colònies becades per la Fundació Pere Tarrés a Mallorca, en concret en Binicanella (Bunyola).

Segons ha explicat l'organització en un comunicat, des del passat 8 d'agost i fins al dia 14, els nins realitzaran activitats d'oci educatiu, esportives i artístiques, a més de jocs i excursions per a descobrir l'entorn.

Així mateix, han recordat que el mes de juliol, al voltant de 150 nens van participar en una de les tres escoles d'estiu que l'entitat va becar a Palma. Es tracta de Can Tàpera, Verge de Lluc i CEIP Alexandre Rosselló.

Aquestes activitats estan emmarcades en la campanya 'Ajuda'ls a créixer. Cap nin sense colònies', per a assegurar que no queden excloses les famílies en situació de vulnerabilitat.

«En el cas de Mallorca, els mesos d'agost i juliol es caracteritzen per la forta afluència turística, que comporta que molts familiars de nins estiguin treballant», han assenyalat.

Des de la fundació han recordat que la pandèmia ha agreujat la vulnerabilitat social. Segons un estudi elaborat per l'entitat, un 73 per cent de les famílies becades enquestades va assegurar que la seva situació socioeconòmica havia empitjorat en 2021, mentre que un 78 per cent viu en risc de pobresa o exclusió social.