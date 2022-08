El Consell de Mallorca ha organitzat més de 100 activitats d’educació ambiental dirigides a 2.550 infants

El departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca ha fet balanç de la tasca feta per la Unitat d’Educació Ambiental i les dades reflecteixen que un total de 2.550 nines i nins han participat en les 113 activitats i sortides que s’han duit a terme durant el curs escolar 2021-2022.

L’activitat estrella d’aquest curs ha estat Una nit a la Serra, que ha permès a l’alumnat dormir una nit al refugi de So n’Amer (Escorca) i gaudir de l’activitat Els oficis de la Serra, on els infants descobreixen els oficis que es feien antigament a la serra de Tramuntana (carboner, calciner, marger…). La sortida incloïa de franc el transport, les activitats, l’estada i sopar, dinar i berenar.

Entre les activitats fetes fora de l’aula, destaquen les sortides al Parc Natural de sa Dragonera per conèixer la història d’aquest espai natural, així com la fauna i la flora; la visita a la possessió i als jardins de la finca pública de Raixa o la sortida a navegar amb la barca de bou Balear, on s’explica el procés de recuperació de l’embarcació i la importància de la protecció del medi marí. L’oferta educativa de la Unitat d’Educació Ambiental del Consell de Mallorca també inclou visites als jardins de Natzaret, a la casa de neu de Son Macip o a la finca pública de Galatzó.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat que «treballam per conscienciar les generacions futures de la necessitat de preservar el medi ambient i el nostre territori. L’educació ambiental és bàsica per potenciar un canvi de societat, un canvi dirigit a una major sostenibilitat i a aprendre a admirar, valorar, respectar i estimar el nostre entorn».

«L’objectiu és sensibilitzar sobre la importància de la recuperació, protecció i millora del nostre patrimoni natural, marítim, cultural i rural, i fer-ho amb un programa de tallers, activitats i sortides d’educació ambiental. Els centres educatius valoren de forma positiva les activitats fetes», ha afegit la consellera Ribot.

Entre les activitats que es fan dins l’aula, destaquen les relacionades amb temes tan rellevants i importants com poden ser: el canvi climàtic, la gestió dels residus, la prevenció del malbaratament alimentari, la contaminació de plàstics a la mar o el reciclatge de l’oli de cuina.

Totes les activitats que es desenvolupen amb els centres educatius permeten a l’alumnat reflexionar i debatre per trobar possibles solucions. Primer de tot, s’expliquen les causes i les conseqüències que ajuden a entendre el problema que es planteja i, posteriorment, s’obre un debat sobre les actuacions que es poden fer per solucionar-lo o per combatre’l.

La directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha explicat que «en el desenvolupament de les diverses activitats, es genera un ambient molt proper i participatiu entre educadores ambientals i alumnes i docents, de manera que torna una experiència molt enriquidora de la qual tots i totes aprenen i gaudeixen».

Es tracten una varietat de temes que abracen des de conèixer l’entorn de la serra de Tramuntana, la utilitat de la pedra i l’ofici de marger; descobrir l’ofici de nevater i la casa de neu; observar el paisatge natural i l’aprofitament hidrològic a la serra de Tramuntana… a altres coneixements com l’ús d’energies renovables, el funcionament de molins fariners, com el de Son Gornals o d’en Fraret (a Manacor), o de tafones com la de Can Xoroi (Fornalutx) o la de Galatzó.

Les activitats s’adrecen a un grup classe (primària, secundària, batxillerat i cicles formatius) i tenen una durada d’entre 50 min i 2-3 hores. A l’inici del curs escolar 2022-2023 (setembre), es presentarà la nova oferta de la Unitat d’Educació Ambiental del Consell de Mallorca i totes les escoles i centres educatius interessats s’hi podran inscriure.