El Govern, sobre les punxades: «Hem de posar el focus en els agressors. Els perseguirem»

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, s’han reunit per a coordinar polítiques i accions per prevenir i combatre les punxades a dones en l’àmbit de l’oci, en una trobada a la qual també han assistit la directora de l’Institut Balear de la Dona, Maria Duran; la directora general de Turisme, Rosana Morillo; el subdirector d’Atenció Hospitalària i Salut Mental, Francisco Albertí, i la subdirectora d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació, Rosa Duro.

Garrido ha anunciat que el Govern inicia l’elaboració d’un full de ruta perquè les dones que sentin que han rebut una punxada puguin saber què han de fer. D’aquesta manera, l’executiu es coordinarà amb la Delegació del Govern espanyol a les Illes Balears, la Policia espanyol, la Guàrdia Civil, les policies locals, els consells insulars, els ajuntaments i les empreses d’oci per tal que totes les parts implicades facin les seves aportacions.

«El primer missatge que volem traslladar és que les dones se sentin segures i acompanyades», ha assegurat Garrido, que ha recordat que totes les dones tenen a la seva disposició el servei d’atenció i acompanyament 24 hores de l’IB-Dona perquè puguin ser acompanyades al metge, a posar una denúncia o rebre atenció psicològica si ho necessiten. Es pot telefonar al 971 17 89 89 o escriure un missatge de WhatsApp al 639 83 74 76. A més, si les víctimes telefonen a l’112, també seran ateses i les derivaran al servei de l’IB-Dona.

D’altra banda, Garrido també ha volgut traslladar un missatge molt directe als agressors, perquè «és en ells que hem de posar el focus». D’aquesta manera, ha defensat que «els perseguirem, perquè no pot ser que un home, amb una actitud masclista, intenti coaccionar la llibertat de les dones a l’hora d’anar a una discoteca, a una revetla o on vulgui, per fer por». A més a més, la consellera ha insistit que només el fet de punxar algú ja és un delicte, independentment que després se n’acabin sumant d’altres com ara robatoris, submissió química o agressions sexuals.

D’altra banda, la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha explicat que des del mes de juny totes les gerències del sistema sanitari tenen instruccions per atendre les dones que hi acudeixin amb una sèrie de símptomes, com pot ser la pèrdua de consciència, el fet de despertar-se amb la roba espenyada, amb una persona desconeguda, amb lesions en el cos que no es poden explicar o amb la sensació que han rebut una punxada o que els han posat alguna substància a la beguda.

En aquest sentit, Gómez ha remarcat la importància que les dones que necessitin atenció sanitària per aquests fets «vagin a urgències hospitalàries, perquè és allà on es poden prendre mostres i algunes s’han d’analitzar en un temps limitat, en menys de 6 hores en el cas d’algunes drogues».

Finalment, la consellera de Salut i Consum ha informat que s’ha reactivat el programa 'No siguis ase', de foment del consum responsable d’alcohol o el no consum d’aquest a les festes municipals, en col·laboració amb els ajuntaments adherits. «El personal d’aquesta iniciativa està format per informar les persones joves sobre les punxades, per la qual cosa vull demanar als ajuntaments que s’adhereixin a aquest programa i fer una crida al no consum o al consum responsable d’alcohol, perquè és un potenciador de l’efecte d’altres drogues», han explicat.