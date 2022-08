Davant els casos de punxades amb xeringa a diverses dones, l'IBDona recorda que té un servei d'atenció 24 hores a les víctimes

L'Institut Balear de la Dona (IBDona) ha recordat aquest dimecres que disposa d'un servei d'atenció 24 hores per atendre aquelles dones víctimes de violències masclistes que el necessitin.

Es tracta d'un recordatori que l'IBDona, organisme que depèn de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, ha realitzat davant els casos de punxades a dones en discoteques i que la Guàrdia Civil investiga.

Aquest és un servei 24 hores que ofereix atenció a les víctimes de violències masclistes (dones i els seus fills i filles) per a cobrir les necessitats d'informació, assessorament i suport. Per exemple, ofereix acompanyament per a anar al metge, a interposar una denúncia o atenció psicològica.

El telèfon d'atenció és el 971 17 89 89, mentre que l'atenció per Whatsapp es duu a terme al número 639 83 74 76.

Cal recordar que la Guàrdia Civil investiga en aquests moments sis possibles casos de punxades a dones en discoteques de les Balears, quatre d'ells a Eivissa i dues d'ells a Mallorca.