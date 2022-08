Els bitllets de la xarxa d’autobús interurbà de Mallorca també tendran descompte

Des del 1r de setembre i fins al 31 de desembre el servei de tren i metro serà gratuït a Mallorca, a partir de la bonificació anunciada per l’Estat. A més, s’aplicarà un descompte inicial del 50% en el servei d'autobús de la xarxa TIB.

Així ho ha confirmat aquest dimecres el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, qui ha agraït el doble compromís assolit pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, pel que fa a la gratuïtat del tren i el metro a Mallorca i l’increment de les bonificacions per al transport terrestre a Menorca, Eivissa i Formentera per abaratir els bitllets fins a un 70%.

«El Govern d’Espanya ha estat receptiu a les peticions fetes des del Govern de les Illes Balears. Ha reconegut el fet singular de les Illes», ha indicat el conseller Marí.

Marí ha aclarit que ara es farà feina amb Madrid per a tancar el conveni econòmic que sufragarà la gratuïtat del tren i metro a Mallorca, alhora que «col·laborarem amb els consells insulars perquè puguin fer ús de l’increment del 20% de subvenció anunciada per Sánchez per a la resta d’Illes que no disposen de xarxa ferroviària».

Com s'aplicarà el descompte?

Els usuaris que viatgin amb la Targeta Intermodal podran accedir de manera gratuïta al tren i al metro, i en el cas de trajectes que inclouen tren i bus, l'usuari només pagarà la tarifa corresponent al bus amb el descompte aplicat.

A partir del 1r de setembre, tots els preus es redueixen un 50%. Per tant, el primer trajecte que l'usuari faci el setembre ja pagarà la meitat en comparació al primer viatge dels mesos anteriors. Així, un usuari que fa el trajecte Palma - Inca, que abonava el primer viatge a 2,80 €, ara pagarà 1,40 €.

Per als següents trajectes, el preu s'anirà reduint respecte del preu base i en funció dels punts acumulats per l'usuari a la seva Targeta Intermodal. Així, una persona que faci 40 viatges dins el mateix mes natural es beneficiarà d'un descompte que arribarà al 72% respecte al que està pagant ara mateix.

Per exemple, una persona de perfil general que realitza trajectes de 4 salts ara paga al cap del mes 73,80 €; amb el descompte pagarà 20,70 €.

Tenint en compte que aquesta és la tarifa més alta amb Targeta Intermodal (Perfil General, 4 salts), cap usuari pagarà més de 21 euros al cap del mes, confirmant el transport públic com una opció de mobilitat molt més econòmica que el vehicle privat.

Respecte al transbordament TIB + EMT (o a l'inrevés) continua sent gratuït, de manera que el trajecte amb la xarxa urbana és i continuarà sent gratuït.

Els viatges amb la línia de metro a la UIB (M1) seran gratuïts si l'usuari fa servir la Targeta Intermodal, si utilitza la Targeta Ciutadana (EMT) pagarà la tarifa de l'EMT corresponent al seu perfil o abonament.

270 mil targetes actives

D'altra banda, és important destacar que la gratuïtat del servei de tren i el descompte de més del 50% en el servei de bus a Mallorca s'aplica als viatges realitzats amb Targeta Intermodal.

Per tant, aquestes mesures beneficiaran d’entrada els 270 mil usuaris que actualment disposen de la targeta, 39.000 dels quals ja gaudeixen de la gratuïtat fins als 17 anys.

Tots els usuaris que ja disposin d'ella no han de fer res per a beneficiar-se de les noves mesures. A partir del 1r de setembre s'aplicaran les noves tarifes automàticament. No obstant això, la targeta s'ha de validar igualment tant a l'entrada com a la sortida del bus, del tren i del metro.

Per aquelles persones que encara no disposen de la targeta, per a facilitar la seva obtenció, el Consorci de Transports de Mallorca reforça el servei d'emissió a Palma, Inca i Manacor. La targeta també es pot sol·licitar a Alcúdia i als punts habilitats a les oficines d'atenció al ciutadà de Marratxí i Llucmajor, i a oficines municipals d'altres localitats de l'illa.