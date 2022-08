Plataforma per la Llengua: «Eivissa ha set tradicionalment un territori d’acollida. Costa d’entendre l’actitud d’alguns cap a la llengua, la cultura i tradicions de l'illa»

La Plataforma per la Llengua Illes Balears ha reaccionat al vídeo viral d'un jove argentí que mentre passeja per Eivissa es dedica a insultar els eivissencs i els catalanoparlants en general, mentre exhibeix, orgullós, la seva descomunal ignorància.

El subjecte explica als seus seguidors de la xarxa TikTok que a Eivissa ha trobat una «pequeña incomodidad: el catalán» i afirma que «me da cosita escucharlo».

L'entitat per la llengua ha remarcat que Eivissa «ha set tradicionalment un territori d’acollida. Gent d’arreu del món hi ha arribat per trobar un futur millor o diferent del que tenien. Per això costa d’entendre l’actitud d’alguns cap a la llengua, la cultura i tradicions d’Eivissa i del conjunt de les Balears».

A més, destaquen que tot això que el jove explica al vídeo són «percepcions lingüístiques que, en general, les persones no tenen respecte d’altres idiomes, com l’italià o el francès. Això demostra que som una llengua minoritzada i que patim una emergència lingüística».

Finalment, l'ONG del català ha deixat clar que el problema «no és individual, sinó que la responsabilitat és col·lectiva i política». I ha demanat: «On són les polítiques d’acollida i arrelament del Govern? Què s’ha fet per sensibilitzar la població i els nouvenguts sobre el nostre idioma?».