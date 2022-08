Progreso en Verde critica l'esquerra «animalista» per permetre novament la celebració del correbou de Fornalutx

«Fornalutx tornarà a tenir la seva festa bàrbara», es lamenta el partit animalista Progreso en Verde, qui dissabte passat va reunir més de 400 persones contra l'explotació dels cavalls de les galeres a Palma. Després de dos anys sense celebració, el municipi mallorquí recupera les seves festes inicials incloent el maltractament animal.

Guillermo Amengual, líder de la formació animalista critica PSIB, MÉS per Mallorca, Podem i EUIB: «Molt de penjar-se medalles a les xarxes socials sobre qui és més animalista, però a l'hora de veritat a cap d'ells els preocupa el patiment dels animals. Igual que amb l'explotació dels cavalls de les galeres, amb el correbou de Fornalutx han tengut 7 anys per a abolir-lo i, per desgràcia, un any més, serem la vergonya del món sencer, potser ara que queden només 10 mesos per a les eleccions, decideixin prohibir el correbou de Fornalutx l'any 2050. És absolutament vergonyós, però la ciutadania no ho oblidarà».