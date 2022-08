Balear, l’embarcació del Consell que navega pels parcs naturals de Mallorca

Durant els mesos d’estiu la barca de bou del Consell de Mallorca, Balear, navega per diferents indrets de Mallorca. S’han atès les peticions dels parcs naturals de Mondragó, de Llevant, de Tramuntana i sa Dragonera, on s’han fet activitats, de forma conjunta, que han tingut molt bona acollida. El calendari d’enguany també inclou aturades a: Pollença, s’Albufereta d’Alcúdia, Port de Sóller, Portocolom, Port d’Andratx i Calvià.

Balear és una barca de bou construïda per les drassanes Ballester de Palma el 1924 per anar exclusivament a vela i, per tant, és hereva de les formes tradicionals mallorquines. El 1998, Balear va ser catalogada bé d’interès cultural. Des d’aleshores, pertany al Consell de Mallorca, que l’ha restaurada per complet gràcies a la feina dels mestres d’aixa de la institució.

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha expressat que «aquesta embarcació és una joia del nostre patrimoni marítim i no podem tenir-la aturada. Aquesta activitat ens acosta a la mar i ens recorda la necessitat de tenir-ne cura i protegir-ne la flora i la fauna». A més, la consellera Ribot ha afegit que «Balear està sempre a disposició de la ciutadania».

Per la seva banda, la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha explicat que, «amb la navegació d'aquesta barca de bou de fusta per tota la costa mallorquina es vol donar a conèixer el valor de les embarcacions tradicionals i de la feina dels mestres d'aixa, així com fomentar la formació i investigació per a la protecció del patrimoni natural i cultural marí, a través de la conscienciació a les persones participants sobre aquests temes».

Actualment l’embarcació pot acollir un màxim de 12 persones, inclosos els 3 tripulants, per tant, el nombre màxim de passatgers és de 9. Per a gaudir d’una jornada de navegació tradicional amb l’embarcació de vela llatina, s’estableix el règim de prioritats següent: centres escolars, institucions i associacions que pugin acreditar relació amb activitats d’educació, formació o investigació dins el camp del patrimoni flotant, la navegació i la mar en general, altres institucions i associacions legalment constituïdes, particulars.