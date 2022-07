Torna el Premi Barbara H. Weil dedicat a les dones artistes de les Illes Balears

Weil Art Exchange i l’Associació Cultural Barbara Weil, amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, presenten les 12 artistes seleccionades per a la segona edició del Premi Barbara H. Weil per a dones artistes de les Balears. La convocatòria té com a finalitat donar suport i visibilitzar les artistes emergents vinculades a les Illes Balears amb la intenció de difondre, promoure i fomentar la qualitat artística contemporània al nostre territori.

A l'edició d'enguany s'han presentat un total de 115 dones artistes, entre les quals, un jurat internacional n'ha seleccionat 12. Elles són: Aina Albo Puigserver, Erola Arcalis, Marta Armengol, Maria Bernat Caro, Marina Enrich Genestar, Rosa Antònia Fiol, Nathalie Kertesz Maor, Laura Marte, Françoise Polo, Silvia Prió, Isabel Servera, i Sandra Val. Totes elles exposaran les seves obres a Studio Weil, al Port d'Andratx, entre el 29 de juliol i el 21 d'octubre del 2022.

Entre les dotze seleccionades, la guanyadora rebrà una invitació per a una residència de deu dies a Nova York. Allà tendrà l'oportunitat de reunir-se amb diversos galeristes i mostrar-los la seva obra, així com visitar els estudis d’artistes reconeguts que resideixen a la ciutat. La premiada també assistirà a una recepció al Consolat espanyol a Nova York.

L'objectiu del premi és que l’artista guanyadora conegui de primera mà la cultura artística de Nova York, un dels centres mundials d'art contemporani, i establir una relació amb la comunitat artística de la ciutat.

A l’acte de presentació, la vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha destacat que «col·laboracions com aquesta, entre Consell i associacions, serveixen per tirar endavant projectes culturals i potenciar el talent d’aquí, en aquest cas, de les dones artistes de les Balears». Per la seva banda, Charles Weinstein, president de Weil Art Exchange i secretari de l'Associació Cultural Barbara Weil, ha comentat que «a Nova York hi ha una indústria cultural potent i ens vàrem adonar que a Mallorca també hi ha molta tradició artística. Per això, vàrem trobar que podria ser una bona manera de connectar els dos territoris».

La guanyadora del Premi Barbara H. Weil es donarà a conèixer el 29 de juliol a l’acte que se celebrarà a Studio Weil, al Port d’Andratx, i en el qual també s’inaugurarà l’exposició de les obres de les 12 artistes finalistes.