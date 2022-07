El petit comerç és el més perjudicat davant l'avançament de les rebaixes

Moltes de les grans marques han començat unes rebaixes a Mallorca que han aixecat tant passions com rebuig. D'una banda, els compradors feien cua davant de l'entrada dels establiments per adquirir nous productes amb grans descomptes.

L'acceptació de les rebaixes, per part dels consumidors, semblava evident en observar les cues per pagar, de llarg considerable, així com en el volum de bosses que es podien veure a les mans dels seus amos.

Sens dubte, el turisme es va recuperant. I moltes llars, que fruit de la inflació han restringit les seves compres, van gaudir de poder adquirir novament moda i altres productes necessaris.

Per la seva banda, des de la patronal de grans superfícies ANGED i des d'El Corte Inglés a les Balears, es van mostrar contents i optimistes amb aquesta mesura. De fet, el portaveu d'El Corte Inglés Antonio Sánchez, declarava que «esperem unes rebaixes positives pels importants descomptes en tota la moda, que arriben al 50%. Creiem que el consumidor, atès l'increment de preus, espera amb motivació i necessitat les rebaixes d'estiu per poder-se equipar per als propers mesos».

Però, per l'altra banda, els comerços petits es mostren ressentits davant d'una situació que no els beneficia gens. I és que, segons declarava Toni Gayá president d'Adefeco, les rebaixes «s'havien pactat de manera oral per començar a l'1 de juliol». A més, mostrava la seva postura afegint-hi «em sembla una autèntica aberració. Fa unes hores que ha començat l'estiu i les grans marques segueixen el ritme de la Península, però a les Balears vivim del turisme. Si el marge és escàs per als comerciants, encara ho és més si s'apliquen les rebaixes».

Així mateix, des de Pimeco, Toni Fuster declarava que «hi ha botigues que acaben de rebre el producte d'estiu i és absurd que ja es posi de rebaixes. El nostre missatge al petit comerç és aguantar sense rebaixes fins a l'1 de juliol perquè encara segueix en vigor la campanya dels vals descompte de l'Ajuntament de Palma per salvaguardar els marges, perquè l'hivern serà molt llarg».

Parlem amb Iván Pacheco, director de Wooda, una marca d'ulleres de sol balear, que afirma que les vendes ja han recuperat una normalitat i tenen bones perspectives per a aquesta temporada d'estiu, que és l'època de més vendes de l'any.

Segons ens comenta Iván, Wooda permet fer descomptes a les botigues petites perquè puguin competir a igualtat de condicions amb altres distribuïdors més grans.

Sens dubte, una situació de controvèrsia que té una doble lectura. D'una banda, els consumidors agraeixen un descens en els preus, però, de l'altra, l'avançament de les rebaixes desafavoreix els petits comerços que no es poden permetre competir amb infraestructures més grans i necessiten recuperar-ne les pèrdues.