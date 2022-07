Unió de Pagesos, favorable a que el veto a les importacions que contribueixen a la desforestació s'ampliï al sector porcí

Unió de Pagesos de Mallorca s'ha mostrat favorable al fet que l'Eurocambra demani que el veto a les importacions que contribueixen a la desforestació s'ampliï al sector porcí.

Així s'ha pronunciat aquest divendres el responsable de ramaderia d'Unió de Pagesos de Mallorca, Jaume Pocoví, sobre el fet que, el 12 de juliol, la comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu demanàs ampliar a més sectors, entre ells el porcí, la proposta de limitar les importacions al mercat comunitari que contribueixen a la desforestació i a la degradació forestal.

«El que hi hagi determinats països, com és el cas, per exemple, del Brasil, encara que també n'hi ha d'altres, que excedeixen tots els límits, i no tenen en compte ni el medi ambient ni les poblacions indígenes, té un cost, no sols per als seus territoris, sinó també per als ramaders de la Unió Europea, que veuen com la competència deslleial s'introdueix en el seu mercat", ha explicat.

Per això, ha considerat «totalment favorable» la proposta de l'Eurocambra, d'ampliar el veto de les importacions que contribueixen a la desforestació als sectors com el porcí. Si bé, ha matisat Pocoví, «l'efectivitat que pugui tenir aquesta mesura estarà subjecta a l'eficiència de la qual es doti als mecanismes que es posin en marxa per controlar les importacions».

Quant a l'impacte que la proposta de l'Eurocambra pugui tenir sobre la ramaderia local, des d'Unió de Pagesos han assegurat que «si els controls són exhaustius, aquesta sí que tendrà repercussió a l'illa, perquè actualment som a un mercat globalitzat».

«Si l'oferta que arribi de tercers països ha de seguir els mateixos estàndards de qualitat que els que per llei han d'atendre els de la Unió Europea, es millorarà la competència, la qual cosa és molt important pel fet que actualment arriba als nostres mercats carn de porc a preus molt econòmics que no tenen obligació d'atendre criteris determinats i això fa impossible competir en igualtat», ha apuntat.

Finalment, Pocoví s'ha referit a l'actual situació del sector porcí a l'illa, assegurant que «se sacrifiquen molts menys porcs que abans a causa de l'increment dels preus de producció». «L'increment dels preus de cereals ha fet que costi encara més alimentar l'animal, fent que l'escenari sigui desfavorable i que gairebé no quedin explotacions de porcella tradicional», ha explicat.

Cal recordar que la petició de l'Eurocambra d'ampliar el veto a les importacions que contribueixen a la desforestació al sector porcí, va tirar endavant amb 60 vots a favor, dos en contra i 13 abstencions. La proposta de l'Executiu comunitari s'espera que sigui votada en el Parlament en el mes vinent de setembre per a començar les negociacions amb els Estats membres.