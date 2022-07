Anticorrupció resoldrà d'aquí tres mesos la investigació sobre la vaccinació d'alts càrrecs

El director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Balears, Cristòfol Milán, ha explicat, aquest divendres, que la investigació sobre possibles irregularitats a la vaccinació contra la Covid-19 per part dels alts càrrecs es resoldrà d'aquí tres mesos.

En declaracions després de ser rebut en audiència pel president del Parlament, Vicenç Thomàs, el director de l'Oficina Anticorrupció ha explicat aquest divendres que encara continua en marxa aquesta investigació després que l'anterior caduqués per passar-se els terminis de tramitació previstos.

En detall, ha concretat que els alts càrrecs són «molts», i encara ho estan investigant. Tot i que hi ha casos com el de l'actual directora de l'IMAS, Sofia Alonso, que ja s'han arxivat per part de l'Oficina, la investigació sobre la resta d'alts càrrecs de les institucions de les Balears continua.

El director no ha quantificat el nombre de casos que encara queden per resoldre, però ha subratllat que l'expedient encara continua obert i, per tant, s'estudien totes les denúncies, «que en són moltes», ha afegit.