La Plataforma per la Llengua denuncia que el català és «inexistent» en el grau de Dret de la UIB

La Plataforma per la Llengua denuncia que el català és «anecdòtic o inexistent» en el grau de Dret de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons les dades oferides aquest dijous per l'ONG del català després d'analitzar el pla docent del grau i les dades publicades en la web de la Facultat de Dret.

Segons aquest estudi, a les Balears només s'imparteixen en català el 21,7 per cent de les classes del grau. Amb aquesta dada, la Plataforma conclou que la docència en català en les Illes s'estanca i només creix un 0,6 punts.

A les Balears, on tota la oferta universitària sobre Dret és pública i, segons aquestes dades, només arriba al 25 per cent de català en el campus de Menorca; al 23 per cent en el de Mallorca, que és el que ofereix més línies i que creix 1,8 punts, i en el 13,9 per cent en el d'Eivissa, on el percentatge d'hores en català cau 2,8 punts.

En la UIB, a més, preocupa, segons la Plataforma per la Llengua, la caiguda de 5,2 punts en el percentatge d'hores en català del primer curs de Dret, que ara és només del 17,2 per cent. Per la Plataforma per augmentar les hores lectives en català en el conjunt del grau, «és necessari començar a augmentar les del primer curs».

Per l'associació, «potenciar la formació en català és essencial per fer créixer l'ús de la llengua en la Justícia». Així, han assenyalat que en 2021, el percentatge de sentències judicials en català va marcar el mínim dels darrers 20 anys.

Per aquest motiu, per la Plataforma és «crucial potenciar la formació en català dels futurs professionals de la Justícia per augmentar el seu ús en la pràctica professional».