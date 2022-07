Després de dos anys d'aturada, arriben a Mallorca els infants sahrauís

Aquest dijous 21 de de juliol arribaran a Mallorca els 36 nins i nines sahrauís del 45 que venen a passar l'estiu amb les seves famílies d'acollida a les nostres illes.

Des de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears asseguren que, després de dos anys d'aturada, «els estam esperant amb molta il·lusió».

«Estam convençuts que, una vegada més, sorgiran uns llaços indestructibles entre les famílies d'acollida i les famílies sahrauís i l'estada dels millors ambaixadors de la causa sahrauí serà un èxit», anunciaven en un comunicat.

A més, enguany el programa Vacances en Pau compleix 35 anys a les Balears. «No podem oblidar que el poble sahrauí fa 47 anys que pateix les difícils condicions del refugi als campaments de refugiats sahrauís de la província algeriana de Tindouf», afegeixen.

El 2022 és un any excepcional a causa de l'aturada de dos anys generada per la pandèmia. Per aquest motiu els infants arribaran a Barcelona amb un vol xàrter compartit amb els nins i nines que passaran l'estiu a Catalunya. Una delegació de voluntaris de l'associació es desplaçarà a Barcelona, on els infants faran els tràmits de control de duanes i passaports col·lectius. Després enllaçaran amb els vols que traslladaran 36 infants a Mallorca, 6 a Eivissa i 3 a Menorca.

El vol que arribarà a l'Aeroport de Palma, procedent de Barcelona, aterrarà el 21 de juliol passades les 12:30 hores. Poc després, les famílies passaran a recollir els nins i nines que tenen assignats a les mateixes instal·lacions de l'aeroport.