Son Espases incorpora un robot, pioner a Europa, que prepara medicaments de manera automatitzada

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, acompanyada del gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, Josep Pomar, ha visitat aquest dimecres la nova unitat centralitzada de preparació de medicaments de Son Espases. Es tracta del robot Kiro Fill que prepara medicaments injectables no perillosos de manera automatitzada, la qual cosa permet reduir els riscs d'error en la preparació i en l'administració. Es tracta del primer hospital a Europa que compta amb aquesta infraestructura que també s'està validant al Brigham and Women Hospital de Boston. Dels treballs de validació que es faran en aquests dos hospitals al llarg de dos anys es beneficiaran la resta de centres que incorporin aquesta tecnologia.

Aquesta incorporació tecnològica ha estat possible gràcies a la col·laboració pública i privada entre Son Espases i l'empresa Kiro Grífols. La col·laboració s'emmarca en el desenvolupament del Health Living Lab Son Espases, projecte que és part de les estratègies d'innovació del Govern i que persegueix incrementar el paper de la innovació en el món sanitari per mitjà de la col·laboració dels centres assistencials, la Universitat i l'IdISBa, amb els emprenedors i les empreses del sector.

El robot està ubicat en una sala blanca asèptica del Servei de Farmàcia, cosa que garanteix l'esterilitat durant la preparació dels medicaments, així com la seguretat i traçabilitat gràcies als controls de qualitat que es duen a terme (gravimètrics i microbiològics). És una passa més en la millora de la seguretat dels medicaments.

Aquest robot omple les xeringues o les bosses de perfusió que s'han d'enviar a les diferents unitats de l'Hospital ja llestes per administrar el medicament. Aquesta elaboració automatitzada suposa una major eficiència de producció que la preparació manual a les plantes i redueix els possibles errors. El nou sistema permet dedicar menys temps a la preparació de medicaments en les unitats clíniques i, alhora, allibera infermeres perquè duguin a terme altres tasques assistencials.

De moment, els medicaments elaborats es distribueixen principalment a les àrees de crítics i als serveis quirúrgics. El projecte s'ha iniciat amb la preparació de medicaments vasoactius i de fàrmacs per al control del dolor, ambdós considerats d'alt risc per l'Institut per a l'Ús Segur de Medicaments (ISMP) en cas d'ús incorrecte.