Pimeco valora la seva expulsió de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca

Pimeco, a través d'un comunicat, ha valorat la seva expulsió de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca.

Després de l'anunci per part de PIMEM de l'expulsió de Pimexo de la federació, la Patronal del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca ha enviat un manifestat a través d'un comunicat que Pimeco no deu cap quota a PIMEM perquè, «des del febrer de 2018, no se'ns ha especificat mai quina quota hem de pagar. No pot ser morós qui no sap que deu i a qui no se li reclama res», asseguraven des de la Patronal.

També han assegurat que PIMEM no els va convocat, contravenint el dret que com a soci ostenta Pimeco, a l'assemblea de dimecres passat en què es va decidir expulsar-los de la federació. «Com a socis, teníem dret a participar-hi i expressar la nostra opinió, però els responsables de la federació no varen voler que hi anéssim», diuen des de Pimeco.

Pimeco assegura que respecta la decisió de PIMEM de crear la nova associació comercial Pimem-Comerç, encara que considera que «amb aquesta decisió només s'aconsegueix dividir el sector en lloc d'unir-lo».

«Des de Pimeco som i sempre serem partidaris de cercar la unió del sector i impulsar accions que uneixen en lloc de dividir i segmentar», remarquen des de Pimeco i afegeixen que «la unió de tots els comerciants en fa més forts, la divisió més febles, en un temps que ens convé molt anar a la una».