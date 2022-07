L'STEI adverteix de la «falta» d'educadors socials en els centres de menors i el casal d'acollida de dones del Consell

L'STEI Intersindical ha advertit aquest dimarts de la «falta» d'educadors socials i auxiliars educatius en els centres de menors de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) i en el casal d'acollida de dones del Consell de Mallorca.

El sindicat ha exposat que aquests dos col·lectius «tenien acordada una millora salarial que sembla que no afectarà el conjunt d'aquests, ja que deixa més de 60 persones contractades per obra i servei».

A més, l'STEI ha assegurat que «tampoc està clar» que es respectin els temps pactats per fer efectiva la millora de complements dels auxiliars educatius.

També ha censurat «la baixa operativitat» de les administracions implicades a l'hora de cobrir les substitucions per vacances, les baixes per malaltia o per qualsevol altre motiu, el que genera en els centres «inestabilitat i precarietat laboral, que acaben provocant un esgotament professional físic i emocional en el personal».

«Si a això i afegim que els professionals disposen només d'eines de molt baixa qualitat per treballar, la situació acaba sent desesperant», han conclòs des de l'STEI.