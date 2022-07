Apesteguia sobre la bonificació dels bitllets de Renfe: «Les mesures anunciades avui per Pedro Sánchez discriminen doblement als illencs»

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha exigit aquest dimarts al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que la bonificació del 100% dels bitllets multiviatge de RENFE s'apliqui també als territoris no coberts per serveis ferroviaris estatals, com és el cas de les Balears. Apesteguia ha reclamat també que aquesta mesura s'apliqui també als bitllets de bus del TIB, a més dels trens dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

Segons MÉS per Mallorca, la mesura anunciada per Sánchez, que té com a principal objectiu el de reduir l'ús del vehicle privat en favor del transport públic en un context d'escalada del preu dels carburants, s'oblida de les Balears, un territori amb un dèficit d'inversió pel que fa a transport públic i on seria més necessària que a altres territoris amb una connectivitat millor a través de tren.

En aquest sentit, Apesteguia ha apuntat «les mesures anunciades avui per Pedro Sánchez discriminen doblement als illencs, ja que pagam els mateixos imposts, però ni tenim la mateixa inversió ni tampoc ens podrem beneficiar d'aquesta mesura». El candidat ecosobiranista ha recordat que «mentre a les Balears no tenim finançament per tirar endavant el necessari tren de Llevant, els diferents partits polítics que han trepitjat la Moncloa ens discriminen contínuament. Avui són PSOE i Podem amb les mesures anticrisi, però ahir era el PP».

Finalment, el coordinador de MÉS per Mallorca ha anunciat que el senador autonòmic Vicenç Vidal en cas que es tramitin al Senat com a decret llei les mesures relatives a elèctriques, banca i beques li donarà suport, però a més a més intentarà incorporar ajudes al transport i un pla d'habitatge per a les Illes Balears.