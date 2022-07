Representants polítics es banyen per lluitar contra l'esclerosi múltiple

L'Associació balear d'Esclerosi Múltiple (Abdem) ha celebrat aquest diumenge la 27 edició de la campanya 'Mulla't per l'esclerosi múltiple', en el port esportiu Alcudiamar.

En l'acte central de la 27 edició de la campanya 'Mulla't per l'esclerosi múltiple' a les Balears hi han participat la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i el president del Parlament, Vicenç Thomàs.

També, la presidenta del PP a les Balears, Marga Prohens i el portaveu parlamentari del PI, Josep Melià, entre altres.

Segons ha informat la consellera de Salut i Consum «nedam per sensibilitzar la ciutadania i informar sobre aquesta malaltia incurable; fomentar la solidaritat i obtenir fons per a les necessitats de les persones amb Mullat 2022».

Per aquest motiu, Gómez ha assegurat estar «contenta» de poder participar en la 27 edició de 'Mulla't per l'esclerosi múltiple', organitzada per l'associació balear d'esclerosi múltiple de Mallorca (Abdem).

A més, s'ha mostrat convençuda que «amb accions com aquesta, juntament amb els serveis per a millorar la qualitat de vida dels afectats de malalties neurodegeneratives i l'impuls en la recerca, s'aconseguirà millorar la vida de les persones que tenen esclerosi múltiple».