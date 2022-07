[VÍDEO] Incendi al Puig de Can Mateu de Capdepera que ha estat controlat en poques hores

Efectius de l'Institut Balear de la Natura (Ibanat) han donat ja per controlat l'incendi forestal declarat aquest dissabte, a les 15.50 hores, al Puig de Can Mateu de Capdepera.

Segons ha informat l'Ibanat en un missatge a Twitter, el foc ha estat controlat a les 18.30 hores, després que l'incendi forestal, que al principi ha estat declarat de nivell 1, hagi canviat a nivell 0.

El canvi de nivell del foc s'ha confirmat a les 17.47 hores, cosa que significa que pot ser controlat amb els mitjans previstos en el pla Infobal i que, encara en la seva evolució més desfavorable, no suposa perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció, ni per a béns diferents als de naturalesa forestal.

En l'extinció de l'incendi hi ha treballant en aquests moments dues brigades, un agent de Medi Ambient, dos tècnics, tres tanquetes, dos pick up i una cuba. Els mitjans aeris, que també han treballat en tasques contra incendis, s'han retirat després de donar-se el foc per controlat.

Des de l'Ibanat s'ha calculat que, fins al moment, les flames han afectat aproximadament 0,68 hectàrees de pineda al Puig de Can Mateu de Capdepera.

L'usuari de Twitter Biel, ens ha fet arribar el següent vídeo: