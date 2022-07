La nova Llei d'arrendaments urbans pretén regular el lloguer en zones de mercat tensat

El portaveu parlamentari adjunt de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha anunciat que aplaudeix i dona suport a la proposició de Llei d'arrendaments urbans, presentada per Més per Menorca, que proposa que les comunitats puguin regular el lloguer d'habitatges en mercats tensats.

Ferrà ha confirmat que donarà suport a la proposta de Més per Menorca presentant dues esmenes que ha considerat «complementàries», al costat dels altres partits del Pacte.

Una de les esmenes, ha explicat, és relativa a la modificació del text de la mateixa Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) que incideix en determinar les zones residencials tensades i com es poden prorrogar els lloguers d'aquestes.

Per altra banda, la segona esmena que s'ha presentat desenvolupa una mica més el concepte de la zona residencial tensada, d'acord amb la futura llei d'habitatge estatal, «perquè no hi hagi cap mena de malentès», ha dit Ferrà. També inclou el concepte que diu que tota una illa pot ser declarada zona de mercat tensat.