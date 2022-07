Més de 400 metges de les Balears reclamen solucions per a la «situació alarmant» d'Atenció Primària: «Fan falta 350 metges més»

Els coordinadors dels centres de salut de salut de les Balears han registrat a la Conselleria de Salut i Consum una carta signada per 423 metges de 44 centres de salut en què reclamen que el departament que dirigeix ​​Patricia Gómez atengui les reclamacions que la gerència ha estat «incapaç» d'abordar davant l'«alarmant situació» d'Atenció Primària.

En nom dels facultatius signants, Gorka Iriarte i Alfonso Ramón, han presentat a la seu de Simebal la carta en què proposen fins a una dotzena de mesures per a pal·liar la situació i millorar la qualitat assistencial.

De la dotzena de mesures, els facultatius han remarcat un pla de xoc per a impulsar una reactivació horària de consultes davant de la manca de personal substitut, fixar un límit de 25 consultes al dia i una redistribució de tasques entre els diferents estaments d'Atenció Primària.

Més detalladament, els metges han proposat, davant la saturació de les consultes per les baixes o les vacances, concentrar la feina en una jornada més reduïda, fins a les 15.00 hores o fins a les 17.00 hores per a completar les jornades laborals.

Els representants han subratllat el consens «mai vist» que s'ha aconseguit entre els metges d'Atenció Primària. Els metges, han explicat, reclamen principalment més temps per a poder veure els pacients. Segons han argumentat, la situació ideal és poder dedicar uns deu minuts a cada pacient i fins a un màxim de 25 pacients al dia.

Tot i això, han lamentat, les agendes «s'estiren com un xiclet» i es donen casos de facultatius que han arribat a atendre 60 persones en una jornada. «Atenció Primària arrossega un problema de manca de professionals a què ara se sumen les baixes, les vacances i les jubilacions sense relleu», destaquen.

Així, han advertit, cada any es jubilen unes 20 persones i el 2024 està previst que es jubilin uns 40 professionals. «Si a curt termini no es reverteix l'actual situació, hi haurà un problema seriós», han advertit.

D'aquesta manera, segons han indicat, les Balears necessitarien comptar amb uns 350 metges d'Atenció Primària més per a assolir les ràtios recomanades de targetes sanitàries per professional facultatiu.

A més, assenyalen que a dia d'avui hi ha consultes difícils de cobrir: «Els professionals que acaben la residència a Atenció Primària no es queden, hi ha jubilacions pendents, no hi ha relleu generacional i, cada cop més, metges d'altres comunitats autònomes tornen a les seves regions d'origen, on ara també hi falten metges».

En aquest sentit, entre les mesures hi ha la necessitat d'impulsar unes «polítiques de captació d'especialistes cap a les Illes amb millores, tant econòmiques com laborals, que facin atractiu el canvi de residència».

A aquest escenari convé sumar, han explicat, que de moment «no es noten» les mesures que està prenent l'administració per a alleugerir els centres de salut i que «no sonin els telèfons».

També exigeixen que s'impulsi una campanya informativa «clara» per part de les autoritats sanitàries sobre l'ús adequat dels serveis públics de salut i de la situació real «pel que fa a l'escassetat de metges a les Balears».