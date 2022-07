La Plataforma per la Llengua considera que amb la validació del Decret Llei dels interins es crea «un precedent molt perillós»

La Plataforma per la Llengua a les Illes Balears, davant la possibilitat que el proper dilluns s'aprovi una nota per aclarir la Disposició addicional tretzena sobre les exempcions d'acreditació del nivell de coneixement de la llengua catalana als processos d'estabilització d'interins de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, ha emès un comunicat en el qual recorda que «la Plataforma per la Llengua Illes Balears proposà de fer proves d'avaluació de català extraordinàries en lloc d'aprovar el Decret Llei amb l'exempció del requisit de català»

La Plataforma és partidària d'haver demanat «nivell de català abans de fer les oposicions i donar facilitats als interins perquè s'examinin».

Des de Plataforma per la Llengua es considera que «amb la ratificació de l'exempció al Parlament es descartà la nostra proposta i es crea un precedent molt perillós que consuma un retrocés en matèria de drets lingüístics i de funcionament intern de l’administració». «Cap aclariment no repararà el mal fet» conclou la Plataforma.