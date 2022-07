Arran denuncia que el cas Confeti ha estat «una farsa» que «ha tornat a deixar en evidència» la Policia espanyola i el Ministeri Fiscal

Aquest divendres, els encausats en el cas Confeti han rebut la sentència que acaba amb els 5 anys de llarg procés judicial contra 12 activistes, per una acció de protesta pacífica al Moll Vell de Palma contra la massificació turística.

Després que els encausats hagin aportat nombroses proves i testimonis, l'Audiència Provincial de les Balears determina que només dos dels acusats varen participar en la protesta i, a més, que no es va alterar la pau pública, no es varen practicar actes violents sobre persones o coses, no es va amenaçar a ningú i no es va produir cap perill. Per això, ha dictat una sentència absolutòria per a tots els encausats.

Davant aquest resultat, l'organització juvenil de l'Esquerra Independentista Arran ha qualificat el judici de «farsa» que «ha tornat a deixar en evidència» la Policia espanyola i el Ministeri Fiscal.

«Han dilatat un procés judicial durant anys per desmobilitzar-nos, però han aconseguit tot el contrari! La repressió, lluny de fer-nos retrocedir, ens reafirma en la nostra lluita!», han explicat.

A més, han remarcat que continuaran denunciant «el model turístic depredador que atempta contra les nostres condicions de vida i el nostre territori a l'illa de Mallorca i al conjunt dels Països Catalans».