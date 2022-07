Es prohibeix desembarcar en el Pantaleu per protegir el Virot Gros

La Direcció Insular de Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears han iniciat les tasques de vigilància per evitar molèsties a la colònia de cria del virot gros al Pantaleu. També s'hi han instal·lat cartells informatius que informen de la prohibició de desembarcar.

La direcció insular de Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes de Balears com cada any i de forma intensiva durant el període de reproducció del virot gros realitzen les tasques de vigilància per a evitar qualsevol pertorbació o molèsties a la colònia de cria del virot gros a l'Illot del Pantaleu en el Parc Natural de Sa Dragonera. També s'ha actualitzat la senyalització que informa de la prohibició de desembarcar en l'illot donat que és zona d'exclusió on que existeixen espècies biològiques de gran fragilitat.

El Pantaleu és un illot situat a la costa occidental de Mallorca, al municipi d'Andratx, a uns 200 metres de Sant Elm, amb una longitud de 600 metres i una alçada màxima de 29 metres, forma part del Parc Natural de Sa Dragonera, juntament amb l'illa de sa Dragonera i l'illot de sa Mitjana.

El virot gros (Calonectris diomedea) és una espècie catalogada com a vulnerable i que ha mostrat un declivi poblacional en l'àmbit estatal. Entre les amenaces més significatives trobem la introducció d'espècies foranes en les zones de cria (cans, rates). A principis de març arriben a l'illot on posen un únic ou, després d'incubar-lo entre els dos progenitors els polls volanders comencen a fer les primeres pràctiques de vol en l'època estival. Durant tot el període de nidificació del virot gros és vital la seva protecció.

Aurora Ribot, vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, ha destacat que «la campanya de vigilància dels guardes del Parc Natural de sa Dragonera es torna vital durant els mesos d'estiu per la proximitat de l'illot a la platja. El virot gros així com el virot petit són símbols que cal protegir si volem assegurar l'èxit de la seva reproducció».

En la mateixa línia, Llorenç Mas, director general d'Espais Naturals i Biodiversitat del Govern balear ha fet una crida al «gaudi responsable dels valors naturals de l'entorn de sa Dragonera» afegint que «respectar els llocs de nidificació d'aquestes espècies n'assegura la conservació i garanteix que el Parc Natural es mantengui com un punt de referència en els cicles migratoris de les aus marines».

Per la seva banda, Inmaculada Férriz, directora insular de Medi Ambient, ha explicat que «l'illot del Pantaleu té un especial interès per aquesta au com a zona de reproducció i, per garantir-ne l'èxit, els nius han d'estar en una zona tranquil·la. Els banyistes han de respectar la prohibició de no desembarcar».

El dispositiu de vigilància dels guardes del Parc Natural de sa Dragonera amb l'estreta col·laboració dels Agents de Medi Ambient (AMAS), s'intensifica durant els mesos d'estiu per l'augment considerable de banyistes i embarcacions a Sant Elm. Alhora, es recorda a les empreses de lloguer de caiacs o surf de rem (paddle surf) que han d'informar els seus clients i usuaris de la prohibició de desembarcar a l'illot.